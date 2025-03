Resilienza

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.La capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi, oppure la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.Oggi è il 4 marzo, una bella giornata di sole, anticipata da una notte quasi gelida, come se la primavera che vuole nascere, fosse ancora intrappolata da una robusta placenta. Una giornata particolare che vede il compleanno di Lucio Dalla. Una giornata che ci vede in testa ad un campionato complicatissimo, anche se, a sentire tutto il mondo gufesco, questo primato si scioglierà presto, giusto come la neve a primavera. Mi piace ricordare oggi la prematura dolorosa scomparsa, senza la benché minima ragione, di Astori e del nostro Enrico Cucchi.Centrocampista savonese dai piedi raffinati e con grandi doti di regia, uno che si era ritagliato il suo meritato spazio, sia nel cuore dei tifosi che nell’Inter di Ilario Castagner della stagione 1985/86.