Fanpage.it - Renato Zero a sorpresa chiama a BellaMà: “Maschi repressi quelli che rifiutano l’ipotesi di avere una parte femminile”

Il cantautore telefona in diretta al programma di Pierluigi Diaco e lancia un messaggio al variegato pubblico che lo segue, rivendicando di aver creato una famiglia allargata: "Ho tirato fuori anche quelladi donna che è in me, di cui non mi vergogno".