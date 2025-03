Inter-news.it - Reijnders lancia la sfida all’Inter: «Il Milan può ancora vincere la Coppa Italia»

Tijanifissa l’obiettivo del: conquistare la. Il centrocampista olandesecosì, indirettamente, la, che incontrerà in semifinale.PERIODO DIFFICILE – Assolutamente non un buon periodo quello che sta attraversando il, tra Europa e Campionato. Tra contestazioni dei tifosi e sconfitte amarissime, la squadra di Sergio Conceicao fa fatica a rialzare la testa. Eppure Tijani, fresco di rinnovo si mostra fiducioso sul futuro dei rossoneri. Intervenuto aTV, il centrocampista olandese ha dichiarato: «È veramente speciale firmare il rinnovo di contratto con il. Sono molto orgoglioso di rimaneredi più in questo fantastico club. Al momento stiamo attraversando un periodo difficile in campo. Io però credo che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio».