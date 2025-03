Internews24.com - Reijnders attende l’Inter: «Possiamo ancora vincere la Coppa Italia! Dobbiamo essere pronti…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «lapronti.» Le parole del centrocampista rossoneroIntervistato da Milan Tv, Tijjaniha commentato così il rinnovo del contratto:EMOZIONI – «È veramente un momento speciale, firmare il rinnovo di contratto con il Milan: sono molto orgoglioso di rimaneredi più in questo bellissimo club con la mia famiglia».STAGIONE IN CORSO – «Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credochefare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei:qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo la. Epronti anche per la prossima stagione».COMPAGNI – «I miei compagni sono come la mia famiglia, perchè nell’ultimo periodo ho visto più loro che mia moglie o mio figlio.