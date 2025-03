Ilgiorno.it - Regionali di danza. In gara 450 coppie brilla la scuola di Cantù

Leggi su Ilgiorno.it

Domenica 23 febbraio si sono svolti a Castellanza al Soevis Arena ex “Palaborsani” i CampionatiFIDESM Lombardia delle danze stile nazionale e internazionale. Si sono esibite più di 450di ballerini accomunate dalla passione per lasportiva, in un’esplosione di energia dell’anima. Tra i premiati Paolo Restelli e la consorte Morena Marinelli della“DanceLady Anna” che si sono classificati al 2° posto Ballo da Sala Cat. A2 , 2° posto Liscio Unificato Cat. A2 e al 2° posto Danze Standard Cat. B3 aggiudicandosi tre medaglie d’argento. La“DanceLady Anna” ha inoltre portato altri atleti sul podio dei vincitori. All’evento presente lo staff dirigenziale lombardo della FIDESM.