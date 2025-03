Quifinanza.it - Regime dei minimi in scadenza: conviene passare al forfettario?

Leggi su Quifinanza.it

Quali differenze ci sono tra ildeie il? Leggendo molti articoli che circolano sul web si può correre il rischio di confonderli, ma in realtà stiamo parlando di due strumenti completamente diversi. Al primo, infatti, non è più possibile accedere dal 2016, ma ne possono usufruire – fino al compimento dei 35 anni di età – ancora quanti vi avevano aderito quando era in vigore. Il, invece, è liberamente accessibile a tutti, purché venga rispettato il limite massimo di 85.000 euro.Ma perché è importante parlare oggi deldei, a cui non è più possibile accedere? Oltre a comprendere le differenze che intercorrono con il, si avvicina il limite d’età dei 35 anni per molti dei titolari di partita Iva che lo avevano adottato.