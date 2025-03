Reggia di Caserta, una Venere parla di diritti delle donne

Leggi su Funweek.it

Nel 2023 oltre un miliardo di visitatori hanno varcato la soglia delladi, storica residenza reale appartenuta ai Borbonidue Sicilie: con 5 piani, 1200 stanze, un museo, una biblioteca e un teatro, è la residenza reale più grande al mondo e rivaleggia alla pari con ladi Versailles.Se ci si trova in Italia centrale, la tappa alladiè imperdibile: con il suo parco da 11 acri e la magnificenza dei suoi ambienti, la visita allaè una esperienza che resta nel cuore e trasporta in un’altra epoca, fatta di grandi lussi e fasti di un tempo passato.Se il tempo passa inesorabile, lanon resta indietro e sposa progetti di impegno sociale come l’installazione collettiva di arte contemporanea “Crash”, che dal 20 marzo sarà visitabile nella Sala Romanelli, nell’ambito di una concessione di spazi a titolo oneroso, con lo stesso biglietto di ingresso al palazzo.