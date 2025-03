Anteprima24.it - Reggia di Carditello, dalla vendita all’asta al rilancio

Tempo di lettura: 2 minutiA dieci anni di distanza dgiudiziaria che, sventando i tentativi di acquisizione del sito da parte di ambienti malavitosi, aveva assegnato la proprietà del Real Sito al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il complesso monumentale dirinasce: dal ministero della Cultura è stato attribuito al sito un finanziamento di 27 milioni di euro che consentiranno di procedere al recupero dei volumi ancora inagibili, realizzando il definitivo recupero edilizio e paesaggistico del Real Sito e delle sue pertinenze borboniche. “Questo nuovo finanziamento – afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di– dimostra il raggiunto status die la centralità che sta finalmente acquisendo dopo anni di malaffare e degrado, diventando un punto di riferimento per le istituzioni, oltre che per i suoi oggettivi valori storici, culturali, ambientali e paesaggistici non solo a livello nazionale”.