Redazione RaiNews24 sfiducia direttore, 83% voti contro Petrecca

Ladi Rainews, al termine della votazione svoltasi ieri e oggi, ha approvato lanei confronti delPaolo. Lo apprende LaPresse. I votanti erano 159 (il 75% dei 211 aventi diritto): i favorevoli allasono stati 132, i contrari 12. L’83% dei votanti si è quindi espressa per la, mentre il 7,5% ha votato. Laè stata, in seguito, confermata da una nota del Cdr di. “Ladihato ilPaolo– si legge-. Dopo l’ultimo caso che ha rappresentato la disastrosa gestione, il titolo ‘Assoluzione per Delmastro’, l’assemblea ha incaricato il Comitato didi organizzare una consultazione. Con 132e 12 a favore l’attuale gestione editoriale si compone un risultato netto: l’83% dei votanti