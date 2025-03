Ilrestodelcarlino.it - "Recanatese, vittoria che ci dà ossigeno"

Un derby vinto in rimonta al 95’ contro l’Ancona, dopo una gara combattuta e palpitante, è comunque un "capitolo" da ricordare, anche per gli spettatori che non hanno avuto modo di annoiarsi nemmeno per un attimo. Complici anche due calci di rigore, entrambi tirati da Massimo D’Angelo, con esiti diversi. Dopo il primo, neutralizzato dal portiere lituano dell’Ancona, ha voluto fortemente riprovarci: "Premettendo che le cose le sbaglia chi le fa, sentivo la responsabilità di aver creato un danno alla squadra. Rispetto ai penalty precedenti ho anche modificato un po’ la rincorsa ma Laukzemis è stato bravo e magari anche un pizzico fortunato ad aver intuito la traiettoria. Nel secondo poi ho optato per una strategia diversa". Nella fattispecie finta mortifera, portiere che cade con una frazione di secondo di anticipo e a quel punto facile appoggio in rete.