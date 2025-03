Formiche.net - ReArm Europe, ecco il piano in cinque punti per riarmare l’Europa

Leggi su Formiche.net

“Questo è il momento del. E noi siamo pronti a fare un passo avanti”. Con queste parole Ursula von der Leyen ha presentato, ildi riarmo dell’Unionea per supportare il rafforzamento della difesa degli Stati membri. 800 miliardi di euro complessivi, deroghe ai vincoli di spesa nazionale e strumenti per l’armonizzazione di acquisti e infrastrutture per la mobilità militare. Questi gli elementi chiave delinpresentato dall’inquilina di palazzo Berlaymont. In base a quanto dichiarato da von der Leyen,arriverà a mobilitare 800 miliardi di euro in spese per la Difesa, con il duplice obiettivo di sostenere l’aumento della spesa dei singoli Stati membri e di indirizzarlo verso una crescente interoperabilità. I 5di von der Leyen, così come è stato presentato, si articolerà in