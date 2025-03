Sport.periodicodaily.com - Real Sociedad-Manchester Utd: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. I Red Devils devono salvare una stagione deludente, ma gli spagnoli sono avversari di rango e non faranno sconti.Utd si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadioArena.UTD: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli spagnoli vogliono mettersi alle spalle il momento difficile certificato dalla doppia sconfitta subita in Coppa del Re per mano delMadrid e in campionato per mano del Barcellona, che li ha relegati al nono posto. La squadra di Alguacil cerca adesso di confermare il loro andamento continentale che l’ha vista chiudere al tredicesimo posto nella fase eliminatoria e superare ai playoff il Midtyjlland.Gli inglesi si giocano tutto in ambito europeo visto i disastri in patria, come dimostrano l’attuale quattordicesimo posto in campionato e l’eliminazione dagli ottavi di Fa Cup.