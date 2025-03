Sport.periodicodaily.com - Real Betis-Victoria Guimares: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2024/2025. I padroni di casa vogliono sfruttare il turno casalingo, ma si troveranno di fronte un avversario ancora imbattuto.-Vitoriasi giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18.45 presso lo stadio Benito Villamarin.-VITORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli spagnoli si presentandosi a questo appuntamento con il morale alle stelle avendo battuto in campionato ilMadrid. Tre punti fondamentali per la classifica che finalmente rispecchia i valori dell’organico. In Europa League il cammino della squadra di Pellegrini è stato tutt’altro che esaltante, con il quindicesimo posto e 10 punti nelle sei partite della fase eliminatoria, che sono valsi il playoff dove c’è stata una grande reazione eliminando il Gent.