Razziarono i "Gioielli di Rossana". Rischiano tre condanne pesanti

Trechieste nei giorni scorsi in abbreviato per i rapinatori che il 23 febbraio 2024“Idi“ sotto i portici di via X Giornate (700mila euro di bottino, il titolare ferito al volto con il calcio di una pistola, due spari a salve esplosi in aria per aprirsi una via di fuga in monopattino da parte di due finti rider). Dieci anni per Aloune Sylla, 22enne modello senegalese di Mazzano, 8 per Hygr Dedushi, 27enne albanese incensurato e e 6,6 per Ayoub Rachidi, 26enne elettricista del Marocco con cittadinanza italiana di Mazzano. La gang risponde nel complesso a vario titolo di cinque colpi, tra riusciti e tentati: oltre alla gioielleria, nel mirino il compro oro "Oro in euro" di via Orzinuovi in città - assaltato due volte senza il risultato sperato, mentre il 1 gennaio 2014 fu trafugato un bottino di 87mila euro, i negozianti picchiati e legati - e a un supermercato di Mazzano nel 2023.