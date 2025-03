Sport.quotidiano.net - Rassegnate le dimissioni, ora è toto panchina. Fermana, si chiude l’avventura di Brini

Si è chiusa ufficialmentedi Fabiosulladella. "Il mister ha rassegnato le proprie inderogabilida responsabile tecnico della prima squadra gialloblù. Il club, dopo un vertice interno nella serata di ieri, ha deciso di accettarle, ringraziando il mister per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questa parte di stagione. Al tecnico la società augura inoltre le migliori fortune per il prosieguo di carriera". Evidentemente le due reti subite nei minuti di recupero a Chieti e contro il Roma City hanno avuto un peso specifico determinante per la decisione maturata dal tecnico di Porto Sant’Elpidio che si era messo apertamente in discussione dopo l’1-4 con il Notaresco. Nelle ultime due uscite non si può dire che le prestazioni siano mancate ma sono mancati i dettagli nei momenti determinanti delle stesse.