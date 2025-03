Anteprima24.it - Rari Nantes Arechi, Iannicelli: “Qui per restituire quanto la carriera mi ha dato”

Tempo di lettura: 2 minutiLa Bricobros, reduce dal pareggio interno contro l’Acquachiara, è già al lavoro in vista della gara di sabato 8 marzo alle ore 15:00 a Napoli contro i Lions, gara valida per la 13ª giornata della regular season del girone sud del campionato maschile di A2 di pallanuoto.Sulla gara pareggiata contro l’Acquachiara è tornato il nuovo coach Marcoche ha raccolto nelle sue mani l’eredità lasciata a Roberto Baviera dopo la sua decisione di non allenare più la prima squadra e fare solo il vicepresidente: “Non meritavamo di perdere perché stavamo avanti, ed è giusto così. Un ringraziamento particolare a Bobo che in questi tre anni ha fatto cose di credibile ed in questi giorni ci è stato comunque molto vicino. Adesso sono qui, è una sorta di “do ut des”: restituisco ai miei compagni di squadra quello che ho ricevuto nel corso della mia