Avellinotoday.it - Rapine e scippi nel centro di Napoli: arrestati due giovani, poi scarcerati

Leggi su Avellinotoday.it

Da giorni stavano seminando il panico per le vie deldi, fino al loro arresto, avvenuto nella notte del 15 febbraio scorso dopo un lungo inseguimento da parte delle Forze dell'Ordine, terminato in via Argine.Una coppia dissimi transessuali, C.T., classe 1993, e G.A.