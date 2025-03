Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “Il 26 marzo convocato dal Parlamento Ue per la circolare Rai che prevede controllo su Report, voluta da una parte della politica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nonostante tutto io considero la Rai un luogo di libertà. Il problema è quanto impieghiamo di tempo e fatica per difendere questa libertà“. Così Sigfrido, direttore di, intervenuto a margine dell’Assemblea nazionale di Articolo 21. Dall’Assemblea,ha anche dato una notizia: “Il 26sono statodalla Commissione culturale deleuropeo per lache mi riguarda, quella diffusa qualche settimana fa, cheunsu– ha spiegato – Voglio ricordare una cosa, questanasce dopo una serie di inchieste precise e nasce su richiestadi unae nasce dopo le richieste precise di un’esigenza didaproprietaria del partito di Forza Italia, che coincide con quella di un canale concorrenteRai, e nasce dopo la protesta e la richiesta didacomunità ebraica, dopo che abbiamo fatto delle inchieste che parlavano del genocidio in Palestina”.