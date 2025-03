Oasport.it - Ranking UCI, l’Italia continua la scalata: un’altra posizione guadagnata! Milan avvicina la top-10

ha scalatonelUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese si è issato al quinto posto con 12.072,96 ed è in scia alla Danimarca (12.117,34) dopo aver superato la Francia (11.969,14). I bei risultati ottenuti da Davide Piganzoli alla O Gran Camino e il piazzamento di Jonathanalla Kuurne-Bruxelles-Kuurne sono serviti per migliorare la proprianella graduatoria per Nazioni, dove domina sempre il Belgio davanti alla Slovenia e alla Spagna.Tadej Pogacar si sta riposando dopo il trionfo all’UAE Tour e svetta nella classifica individuale con 12.080 punti e oltre 6.000 lunghezze di margine nei confronti dei belgi Remco Evenepoel e Jasper Philipsen, che precede l’olandese Mathieu van der Poel. Grande novità in top-5: l’australiano Ben Alexander O’Connor si è issato in quintacon un doppio salto in avanti, mentre il danese Jonas Vingegaard è scivolato in settima piazza alle spalle dello svizzero Marc Hirschi.