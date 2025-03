Iodonna.it - Rania di Giordania, look italiano per festeggiare l’inizio del Ramadan con la famiglia

Quando si parla di royal family, il fascino non sta solo nei titoli o nelle cerimonie ufficiali, ma anche nei piccoli momenti che svelano il lato più autentico della nobiltà.dilo sa bene e, con la sua consueta eleganza, ha condiviso sui social uno scorcio della cena diche ha inaugurato il. L’iftar, il pasto di fine giornata nel periodo del mese sacro per i musulmani, è stata un’occasione di ritrovo in perfetto equilibrio tra tradizione e glamour. E come sempre, la sovrana ha brillato per stile, scegliendo un abitoche ha confermato il suo status di icona fashion a livello internazionale.dibestguarda le fotodiveste, Rajwa sceglie un abito tradizionalePer l’occasione,ha scelto un abito in jersey di viscosa e crêpe marrone della maison italiana Bottega Veneta, dalle linee essenziali ma sofisticate.