Ilfattoquotidiano.it - RaiNews24, la redazione sfiducia il direttore Paolo Petrecca: “Segnale chiaro che l’azienda non può ignorare”

“Nessuna sorpresa, prima o poi doveva accadere”, il primo commento ufficioso che filtra dalle parti della fu Viale Mazzini. La notizia però è di primo piano per chi conosce le logiche del servizio pubblico: ladi, al termine della votazione svoltasi ieri e oggi, ha approvato lanei confronti del.Unmoltoper ildella all news, nominato il 18 novembre 2021 e considerato in quota Fratelli d’Italia. “Ladihato il– si legge nella nota del Cdr di– dopo l’ultimo caso che ha rappresentato la disastrosa gestione, il titolo ‘Assoluzione per Delmastro’, l’assemblea ha incaricato il Comitato didi organizzare una consultazione. Con 132 voti contro e 12 a favore l’attuale gestione editoriale si compone un risultato netto: l’83% dei votanti