Rainbow non si ferma. Passato l'esame Carasco

3 (11-25 / 19-25 / 21-25): Fortunato, Leverone, Malatesta G, Motto, Parma, Tirelli, Varesi. libero Demartini. All. BertolottoLA SPEZIA: Allegretto, Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Deste, Vollonnino, libero Pilli. All. Saccomani Arbitro: Forconi– Viaggia a punteggio pieno la formazioneLa Spezia Volley che supera anche. Lo fa aggiudicandosi il confronto in tre set, i primi due chiusi con maggiore facilità rispetto al terzo che è stato un po’ più combattuto. Un successo che oltre a mettere in mostra la qualità del gruppo diretto da Saccomani consolida sempre più la vetta e che permette di staccare ulteriormente le inseguitrici. Questi i risultati del sedicesimo turno del campionato di volley serie D femminile: Cus-Cogovalle 3-1, Spazio Sport-Normac 0-3, Serteco-Paladonbosco 0-3, Santo Stefano Magra-Audax 3-0, Volleyscrivia-Colombiera 2-3.