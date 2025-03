Ilrestodelcarlino.it - Raid razzista a Macerata, Luca Traini libero dopo 7 anni

, 3 marzo 2025 – Settee un meseilper le strade di, torna in libertà. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta della difesa del “Lupo” e il 36enne maceratese, residente a Tolentino al momento della sparatoria, ha avuto il via libera per uscire dal carcere del Barcaglione di Ancona, dove stava scontando una condanna a dodiciper il reato strage aggravata dall’odio razziale. Il “Lupo”, che era stato arrestato il 3 febbraio del 2018, andrà in prova ai servizi sociali. Tornerà a vivere a Tolentino e avrà un’occupazione. Nel tempo,aveva potuto usufruire di una serie di permessi per buona condotta grazie ai quali era tornato nella casa di famiglia di Tolentino. Era stato anche inserito in diversi progetti che lo avevano portato a uscire in più occasioni dal Barcaglione, partecipando come venditore anche ai mercatini di Campagna Amica della Coldiretti.