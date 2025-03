Ilgiorno.it - Raid al bar per rapire due gemelline, la mamma le salva dall’aggressore: “Mi guardava come un indemoniato”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Mentre facevo colazione, avevo di fronte a me le mie due figlie, che davano le spalle alle scale del locale”. Ore 7.30 di ieri, via delle Forze Armate. Anna (nome di fantasia) ha fatto tappaogni mattina in un bar, prima di accompagnare ledi 10 anni all’istituto Cabrini: “L’uomo sopraggiungeva alle spalle delle mie figlie, che non si accorgevano della sua presenza. Iniziava a guardarle con uno sguardo che non mi piaceva affatto: non era uno sguardo innocente e pulito, sembrava quasi attratto da loro”. Scatta il, improvviso: “Senza proferire parola, prendeva per le braccia entrambe le mie figlie, strattonandoleper tirarle a sé,se volesse portarle via con lui”. La reazione dellaè veemente: “Che c. vuoi? Vedi di levarti!”, le frasi allo sconosciuto.