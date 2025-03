Lapresse.it - Rai, al via oggi la nuova stagione di “A casa di Maria Latella”

L’emozione del grande cinema continua a brillare ‘Adi’ subito dopo la notte degli Oscar. L’House talk di RAI 3, condotto dalla giornalistaandrà in onda a partire da martedì 4 marzo, alle ore 23.20 e in replica ogni lunedì alle 15.20. La prima delle dieci puntate del programma sarà infatti dedicata al cinema italiano e ai suoi protagonisti. Nella calda e accoglienteatmosfera della sua, gli ospiti dicondivideranno aneddoti esclusivi dal dietro le quinte, promettendo di regalarci momenti divertenti ed emozionanti lungo il corso della cena. A tavola consiederanno il regista Ferzan Özpetek, le attrici Elena Sofia Ricci e Claudia Gerini, e il critico cinematografico Paolo Mereghetti. Come il cibo è un elemento centrale nei film del regista italo-turco, così accompagna la conversazione “Adi”.