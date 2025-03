Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Campionato più equilibrato di quanto si pensava. Napoli devi crederci, l’occasione è ghiotta!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Amoruso, Bruscolotti, De Giovanni, Granata, Febbrari, Rastelli, Jacomuzzi, De Biasi e Dionigi sono intervenuti atrasmissione sulle frequenze di Kiss Kissper parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:Cosa ci ha detto la sfida trae Inter? “Sicuramente che ilè molto piùdimo. Certo nel mercato di gennaio ilpoteva fare di più dopo la cessione di Kvaraskhelia, ma evidentemente alcune operazioni non erano in linea economicamente con i progetti degli azzurri che però investiranno sicuramente questi soldi in estate. Certo ilnon ha l’obbligo di vincere questo, perché a Conte è stato chiesto di riportare la squadra in Champions League e di ricostruire questo gruppo.