Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. "Era importante tornare a fare punti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il pareggio del Polisportivo fa comodo alla Vigor, meno alla Civitanovese. Classifica alla mano è un dato oggettivo: la squadra senigalliese non disprezza ilcino raccolto al termine di un derby estremamente insidioso, ma la svolta, l’accelerata verso la salvezza non c’è stata. Piccoli passi in avanti e vari motivi per ritenersi soddisfatti. Il primo riguarda proprio la classifica. Il distacco dalla zona playout è rimasto pressoché invariato, piuttosto la Vigor si è avvicinata ai playoff, ma l’obiettivo primario rimane la salvezza che deve essere raggiunta quanto prima senza patemi. Un altro motivo che può far sorridere Antonioli è la ritrovata solidità difensiva. Campani e la difesa hanno fatto buona guardia, il derby è stato equilibratissimo e senza occasioni sconvolgenti da un parte e dall’altra.