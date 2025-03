Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Di nuovo in un tunnel. Con tanta sfortuna

Quella di Recanati per l’è una sconfitta che ha dell’incredibile. Meglio chiarirlo subito, soprattutto per chi non era presente al Tubaldi: è un ko immeritato. L’sbanda nei primi dieci-quindici minuti, è vero, va sotto e rischia anche di prendere il secondo gol, evidentemente in difficoltà a centrocampo nei confronti di una Recanatese molto più determinata e aggressiva su ogni pallone. Poi, però, cresce e reagisce, trovando il pari con Martiniello. E il gol non solo rimette in equilibrio la partita, ma permette all’di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Così, mentre Martiniello sulle ali dell’euforia per il decimo centro stagionale corre in ogni angolo del campo a recuperare palloni, dall’altra parte Laukzemis para il primo rigore a D’Angelo e si erge a protagonista in un’altra circostanza a tu per tu con Spagna.