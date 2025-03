Quotidiano.net - Quanto può resistere l’Ucraina senza gli aiuti Usa e perché non contano solo le armi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 marzo 2025 – Sei, al massimo nove mesi. È, secondo gli analisti, potrebbeleamericane. Indicativamente, per i più ottimisti, potrebbe arrivare subito dopo la fine dell’estate. Ma dire ‘americani’ significa anche tenere conto di due altri aspetti: quello finanziario e quello delle telecomunicazioni. Partiamo dalle. Dagli Stati Uniti arriva il 30% delleusate da Kiev. Il 40% viene prodotto in Ucraina e il rimanente 30% arriva dall’Unione Europea. Washington fornisce anche la maggior parte dei proiettili di artiglieria, particolarmente importanti per una guerra che si sta combattendo sul campo. Siamo a 3 milioni contro 1,2 milioni forniti dalla Ue e mezzo milione inviato dal Regno Unito. Se perriguarda i proiettili, Kiev ha cercato di sottoscrivere accordi con altre aziende per recuperare questo deficit.