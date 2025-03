Game-experience.it - Quanto ha venduto Monster Hunter Wilds? Le vendite dei primi tre giorni sono mostruose

ha stupito tutti con numeri da record: il nuovo capitolo della celebre serie di Capcom, lanciato il 28 febbraio 2025, haben 8 milioni di copie in soli tre. Questo incredibile traguardo non solo segna il successo immediato del gioco, ma consolida ulteriormente il franchise come uno dei più apprezzati a livello globale. Non è una sorpresa, considerando l’attesa che aveva circondato l’uscita, e soprattutto il successo che la serie ha ottenuto in passato con titoli come: World. Ma cosa ha contribuito a questa partenza straordinaria? Vediamolo nel dettaglio.Il successo fulmineo dipuò essere attribuito a più fattori. Innanzitutto, Capcom ha puntato molto sulla qualità grafica del gioco, resa possibile dal potente motore RE ENGINE, che ha permesso di offrire una visione mozzafiato dei suoi mondi.