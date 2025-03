Game-experience.it - Quanto dura Assassin’s Creed Shadows? Ecco le ore per completare le missioni principali e quelle secondarie

Ubisoft ha svelato nuovi dettagli su, il prossimo capitolo della celebre saga che sarà disponibile dal 20 marzo su PS5, Xbox Series XS e PC. Una delle informazioni più attese riguarda lata dell’avventura, confermata dal creative director Jonathan Dumont in un’intervista. Perla sola storia principale saranno necessarie tra le 30 e le 40 ore, mentre chi vorrà esplorare tutte lee i contenuti opzionali potrà superare le 80 ore di gioco.Questata rendeun’esperienza meno estesa rispetto adValhalla, che richiedeva in media 61 ore per arrivare ai titoli di coda e quasi 100 pertutti i contenuti. Valhalla è stato spesso criticato per la sua vastità e ripetitività, mentrepunta a un equilibrio migliore tra narrazione e gameplay.