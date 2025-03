Ilrestodelcarlino.it - Quando la scienza è divertente. Avventura al sapore di fosforo

” per la mente, “” per aguzzare l’ingegno, “” per svegliare l’intelligenza, “” per imparare, “” per giocare e “” per orientarsi verso il futuro. Tutto questo e molto di più è stata l’esperienza vissuta da noi ragazzi di tutte le classi della scuola secondaria di I grado Raffaello Sanzio di Mercatino Conca che, grazie agli esperti dell’associazione culturale “”, volta a promuovere la cultura Stem (acronimo che sta per science, technology, engineering and mathematics, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), abbiamo potuto partecipare ad attività entusiasmanti e divertenti, apprendendo “giocando”. Tali incontri, per un totale di circa 40 ore, si sono svolti sia di mattina, durante l’orario scolastico, che di pomeriggio, coinvolgendo anche le nostre famiglie; tale progetto infatti, soprattutto per le classi seconde e terze, ha lo scopo di orientare noi ragazzi ad intraprendere gli studi e le carriere professionali nelle discipline Stem, valorizzando i nostri talenti e le nostre inclinazioni verso queste materie.