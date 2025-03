Gamberorosso.it - Quando il brodo fece la storia: la nascita del bouillon e la sua evoluzione nei piatti di tutto il mondo

Nel 1854, un macellaio parigino nel mercato di Les Halles, Adolphe-Baptiste Duval, inizia a vendere ai colleghi lavoranti un piatto unico di carne efatto con i tagli di manzo avanzati. Questa è l’origine delprogenitore di tanti altri brodi. Dal verbo bouillir e dalla radice latina bull?re – questo"primordiale" di carne si ispira al pot-au-feu (ricco di carne e verdure che cuoce per ore). In pochi anni, da quella prima operazione del macellaio Duval, si sviluppano locali detti appunto "" che hanno lo scopo di servire alla classe operaia cibo sano, caldo e di buona qualità, a un prezzo minimo. Ripetendo la stessa formula in più sedi, Duval inventa di fatto la prima catena di ristoranti al. Nel 1900, nella Ville Lumière si contano quasi 250s.