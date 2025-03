Game-experience.it - Quando esce Gears of War: E-Day? Un noto leaker potrebbe aver rivelato il periodo di uscita

Leggi su Game-experience.it

Negli ultimi mesi, le aspettative per l’diof War: E-erano orientate verso la fine del 2025, ma secondo delle recenti voci di corridoio, provenienti da fonti affidabili vicine ad Xbox, indicano un possibile slittamento al 2026. Questa decisioneessere influenzata dalla volontà di garantire una qualità ottimale del prodotto finale e dalla necessità di evitare sovrapposizioni con altri titoli importanti innel 2025.Addentrandoci nello specifico della questione, ileXtas1s, ha affermato che inizialmente E-era previsto per il 2025, ma lo stato attuale dello sviluppo renderebbe improbabile rispettare questa tempistica. Inoltre, il fitto calendario di uscite di Xbox per il 2025contribuito alla decisione di posticipare il lancio al 2026.