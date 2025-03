Puntomagazine.it - Qualiano, Via Santa Maria delle Grazie: fogna otturata e acqua sporca in strada, cittadini ignorati

in Via. Grave puzza e fuoriuscita dida un tombino. Ichiedono un interventoA, in Via, si registra un nuovo episodio di degrado urbano. Da giorni, un tombino otturato continua a perdere ingenti quantità di, accompagnata da scorie ed escrementi, a causa di un’ostruzione nelle vierie.Ilamentano il forte cattivo odore che si diffonde nell’area e denunciano l’assenza di interventi risolutivi. Alcuni residenti si sono recati in Comune per segnalare il problema ottenendo un due di picche come risposta .Al momento, nessun intervento è stato effettuato e la situazione rimane critica, come mostrano le immagini.L'articolo, Viainproviene da Punto! - Il web magazine.