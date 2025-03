Laspunta.it - Quadrini “Dobbiamo rafforzare il ruolo strategico della Provincia. Serve un fronte comune per difendere il territorio”

“La decisione di accorpare la Commissione Tributaria di Frosinone a quella di Latina rappresenta un segnale preoccupante per la nostrae per il, che rischia di vedere un progressivo depotenziamento a livello istituzionale ed economico”. Con queste parole, il Presidente del Consigliodi Frosinone, Gianluca, esprime la sua forte preoccupazione per l’ennesimo trasferimento di competenze, che incide sul sistema giudiziario e fiscale, e che rappresenta solo l’ultimo di una serie di provvedimenti che stanno progressivamente privando ladi Frosinone, a favore di quella di Latina, di elementi fondamentali per la sua crescita e per il suo sviluppo economico.Il Presidente sottolinea l’importanza di tale ente per la vita economica e sociale, ricordando come la sua presenza rappresenti un punto di riferimento fondamentale per cittadini, imprese e professionisti locali.