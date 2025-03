Quotidiano.net - Qatargate: Gualmini e Moretti si autosospendono dal gruppo S&D

"Abbiamo appreso dalla stampa la notizia della richiesta, da parte delle autorità giudiziarie del Belgio, di revoca della nostre immunità" nell'ambito dell'inchiesta sul: "Al fine di sottolineare la totale estraneità ad ogni fatto corruttivo, abbiamo deciso di autosospenderci dalal quale apparteniamo, i Socialisti e democratici (S&D), per essere pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria". Lo affermano all'ANSA le due eurodeputate del Pd Elisabettae Alessandra. "Ringraziamo la delegazione degli eurodeputati Pd per la solidarietà politica e umana pubblicamente espressa", aggiungono. La richiesta della procura è stata presentata all'ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata in apertura della plenaria del 10 marzo a Strasburgo, prima di essere sottoposta all'esame della commissione Affari giuridici.