Lettera43.it - Qatargate, Gualmini e Moretti si autosospendono da S&D

Le eurodeputate del Pd Elisabettae Alessandrahanno deciso di autosospendersi dal gruppo dei Socialisti e Democratici dopo la richiesta delle autorità giudiziarie del Belgio di revocare la loro immunità nell’ambito dell’inchiesta sul. Le due parlamentari europee, in una dichiarazione all’Ansa, hanno affermato: «Al fine di sottolineare la totale estraneità ad ogni fatto corruttivo, abbiamo deciso di auto sospenderci dal gruppo al quale apparteniamo, per essere pienamente a disposizione della magistratura per qualsiasi esigenza istruttoria».Pd: «Totale fiducia nell’estraneità di»A seguito della decisione delle due eurodeputate, la delegazione del Pd al Parlamento europeo ha ribadito la propria fiducia nelle eurodeputate: «Siamo convinti dell’assoluta estraneità di Alessandraed Elisabettaai fatti contestati dalla procura belga, che per proseguire le indagini ha richiesto al Parlamento europeo di sospendere il regime di immunità».