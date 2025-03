Lettera43.it - Qatargate, chiesta la revoca dell’immunità per due eurodeputate del Pd

Leggi su Lettera43.it

La procura federale del Belgio ha chiesto al Parlamento europeo laper duedel Partito democratico nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto. L’ha anticipato il quotidiano belga Le Soir ed è stato confermato da fonti parlamentari. Si tratta di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, i cui nomi erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione scoppiato il 9 dicembre 2022. La riè stata presentata all’ufficio di presidenza dell’Europarlamento e sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo. Dopodiché sarà sottoposta all’esame della commissione Affari giuridici. Il, conosciuto anche come Eurotangentopoli o Maroccogate, è un presunto caso di corruzione e riciclaggio di denaro sorto all’interno del Parlamento Ue in cui alcuni europarlamentari e lobbisti avrebbero ricevuto denaro e regali in cambio della difesa degli interessi del Qatar.