Qatargate, bomba sul Pd: la procura belga chiede la revoca dell'immunità a Moretti e Gualmini

Lafederale del Belgio ha chiesto al Parlamento europeo laper altri due eurodeputati socialisti nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto: si tratta, secondo la stampa, di Elisabettae Alessandra, entrambe elette con il Partito Democratico. La richiesta è stata presentata all’ufficio di presidenza del Parlamento europeo e sarà annunciata durante la sessione plenaria del 10 marzo, prima di essere sottoposta all’esame della commissione Affari giuridici. I nomi delle due eurodeputate erano comparsi già in un primo momento nel fascicolo dell’indagine sul presunto scandalo di corruzione scoppiato il 9 dicembre 2022.Lafederaleha confermato al quotidianoLe Soir di aver chiesto laparlamentare sia per la, sia per la sua collega bolognese Elisabetta, entrambe elette col Pd nella circoscrizione nord est.