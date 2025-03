Ilfattoquotidiano.it - Punto di non ritorno, lo studio: se non si ferma subito il collasso climatico, non si potrà più tornare indietro

La scienza non basta più per metterci a riparo dalle conseguenze della crisi climatica. Ad essa va affiancata una visione che tratti il clima come un rischio estremo, affrontando la questione dei punti die fornendo degli strumenti per risolverla, secondo il principio della “solvibilità planetaria”. È quando sostiene un nuovo rapporto dell’Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) e dell’Università di Exeter, “Planetary Solvency – finding our balance with nature”, nel quale c’è scritto anche che l’economia globale subirà una perdita del 50% del PIL tra il 2070 e il 2090, a meno che non vengano adottate politiche immediate per affrontare i rischi posti dalla crisi climatica.Il problema, spiega lo, è “gli scienziati si concentrano tipicamente sull’elaborazione di previsioni il più precise possibile, mentre la gestione del rischio di occupa di stimare lo scenario peggiore e la probabilità che si verifichi”.