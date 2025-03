Pulizia straordinaria delle strade nel Municipio 3

Leggi su Funweek.it

IlRoma III Montesacro, in collaborazione con AMA, ha annunciato l’avvio di un programma straordinario di, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la vivibilità del quartiere. Si parte dal quartiere di Sacco Pastore, con due giornate di interventi intensivi previste per il 5 e il 7 marzo 2025.LeinteressateIn data 5 marzo:via valdarnovia Valpicellavia Valsuganavia Capo Misenovia Sacco PastoreIn data 6 marzo:via Val di Fassavia Val Chisonevia Val di Fiemmevia dei Campi Flegreivia Valdinieve, da via Val Chisone a via Val Trompiavia Nomentana, da via via dei Campi Flegrei a via Val TrompiaInterventi mirati e orariLe operazioni disi svolgeranno dalle ore 7:00 alle ore 12:30, con l’impiego di mezzi specializzati per la rimozione di rifiuti e laapprofondita