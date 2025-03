Ilrestodelcarlino.it - Pugni contro le auto parcheggiate: denunciato

Procedeva a piedi lungo via D’Annunzio, in modo piuttosto agitato. Ad un certo punto ha cominciato a menarela carrozzeria delle numerosevetturea lato della strada, davanti alle abitazioni. I danni maggiori li ha riportati lo specchietto laterale di una Suzuki, andato in frantumi a causa di un pugno. Tutto questo è successo ieri poco dopo le 13. Il protagonista è un extracomunitario, poco più che ventenne. Probabilmente avrebbe continuato a menar fendentialtrevetture in sosta, ma non ha fatto i conti con un agente di polizia che, finito il suo turno di lavoro, tornava a casa procedendo inlungo la stessa via. L’agente ha rallentato seguendo il ragazzo e quindi ha informato il Commissariato dello strano comportamento. Una pattuglia si è portata immediatamente sul posto, ha bloccato il giovane che non ha opposto alcuna resistenza e lo ha condotto in ufficio.