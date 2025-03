Pubblica illuminazione a Valcanneto | il sopralluogo della Multiservizi

Leggi su Ilfaroonline.it

Cerveteri, 4 marzo 2025 – “Da diversi giorni in alcune vieFrazione disi stanno verificando disservizi legati al servizio di. Sebbene la nostraCaerite sia più volte intervenuta sul posto, continuano a verificarsi interruzioni o mancanze completeluce stradale. Per questo motivo, al fine di avere un quadrosituazione più chiaro e approfondito, domani mattina, martedì 4 marzo inizieranno delle ispezioni ed alcuni scavi stradali per verificare se si tratta di un guasto localizzato ad un solo punto o se è invece esteso all’intera trattalinea elettrica”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue:“A seguito dei primi sopralluoghi – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – abbiamo constatato un importante problema sulla linea dell’impianto che ha origine in Via Muzio Clementi.