Prowein, Consorzio Vino Chianti ai nastri di partenza con 70 etichette

Firenze, 4 marzo 2025 - Settanta, di cui venti dedicate alle tipologie did.o.c.g: sono i numeri che ilporterà in Germania, in occasione del “2025”. La manifestazione – in programma a Dusseldorf dal 16 al 18 marzo – è uno dei principali punti di riferimento del settore, grazie alla sua capacità di fare incontrare cantine, esperti e appassionati. Ilsi posizionerà all’Halle 15 – Stand C42 e sarà inoltre presente con un banco istituzionale dedicato alla denominazione, con 51 tipologie did.o.c.g. “Il mercato deleuropeo – commenta il presidente del, Giovanni Busi – vede nella Germania l’interlocutore prioritario per la nostra denominazione. Ildiventa un’occasione di confronto tra gli addetti ai lavori, anche perché, nel continente, il calo dei volumi di vendita nel 2024 è stato concreto.