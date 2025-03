Ilrestodelcarlino.it - Prova a ritirare farmaci con una ricetta falsa: denunciato un 46enne

Ha falsificato unamedica perdei: undi origini egiziane, residente a Reggio, è statocon le accuse dizione, sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato. Lo scorso 26 febbraio un medico si è recato nella tenenza dei carabinieri di Scandiano per denunciare l’avvenuta falsificazione di unamedica ‘bianca’ emessa nel novembre 2024 e riproposta il 27 gennaio in unaa di Reggio con la data modificata. Il documento sanitario era stato emesso a favore di un paziente al quale erano stati prescritti alcuniantidolorifici a base di oppiacei. Sarebbe stato ila compiere l’indebito ritiro attraverso la presentazione dellafalsificata. L’uomo era stato identificato dal personale dellaa in osservanza alle normative vigenti in materia di somministrazione dicontenenti oppiacei.