Protestò davanti al carcere. Roberto Adduci va a processo

Ha scelto di andare adibattimentale, 34 anni, comasco ex candidato sindaco alle amministrative del 2022 con la lista Assemblee Popolari. Era stato arrestato dalla Digos di Como il 9 febbraio, con l’accusa di aver aggredito i poliziotti durante una protesta non autorizzata organizzata alle spalle delBassone. Finito aper direttissimo il giorno successivo, aveva ottenuto dal giudice un rinvio, accogliendo la richiesta del suo avvocato, Simone Bosisio, e dopo la convalida dell’arresto era stato scarcerato con obbligo di firma. Ricomparso ieri in aula, ha scelto il dibattimento, con un ulteriore rinvio dela luglio. Il giorno dell’arresto, con lui c’erano anche altri dimostranti, tutti riuniti per incitare i detenuti con frasi come: "Vi dovete ribellare, dovete dare fuoco, noi siamo con voi, viva la libertà", accendendo anche dei fumogeni e rischiando di innescare reazioni di protesta all’interno della casa circondariale.