Ilfattoquotidiano.it - Prostituzione e droga ai clienti del locale a Milano: arrestati la figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, e il suo ex Davide Lacerenza

Nelvip a pochi passi dalla stazione Centrale di, oltre alla somministrazione di bevande di pregio accompagnate da qualche piatto gourmet, avrebbe offerto alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort. È con questa accusa che il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina, ladi, e il suo ex compagno: quest’ultimo è il titolare del“La gintoneria” di.L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata firmata dalla gip Alessandra Di Fazio, su richiesta della pm Francesca Crupi titolare dell’inchiesta con la procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Le accuse a vario titolo nei confronti delladi(la ex regina delle televendite non risulta indagata), dell’ex compagno e diAriganello, il factotum, sono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento dellae detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.