Quotidiano.net - Proposta per la tregua in Ucraina, Londra frena Parigi: “Nessun accordo”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 marzo 2025 – Ci sono i velocisti che tentano di sorpassare gli altri appena si intravede una corsia libera (la Francia), quelli che sgomitano per non perdere la testa del gruppo (Il Regno Unito), quelli che mediano con la calma (Giorgia Meloni) e quelli che parlano poco con sguardo imbronciato perché cercano di tenere un piede di qua e uno di là (l’Ungheria). Il club Europa, ancora senza un’unità di intenti e di strategia, si sta comunque faticosamente dando una mossa per cercare di trovare la quadra con un piano che porti ad unaine forse al futuro invio di truppe di peacekeeping mentre The Donald con le sue sparate un giorno sì e uno no continua a mandare in confusione le cancellerie di mezzo mondo. In questi giorni di vertici che si accavallano, una strategia comune alla fine l’ Europa la troverà.