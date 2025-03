Iltempo.it - "Pronto a lavorare con Trump". Zelensky ci ripensa: piano per la pace

Leggi su Iltempo.it

Il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato di esserea «sotto la guida» di Donaldper «raggiungere unaduratura» in Ucraina. «Io e il mio team siamo pronti asotto la guida del presidenteper raggiungere unaduratura», ha dichiaratosu X, assicurando di voler "risolvere le cose" con il suo omologo americano dopo l'acceso confronto alla Casa bianca.ha anche proposto «una tregua in cielo» e «in mare» come condizione preliminare per i colloqui di. «Il nostro incontro a Washington, alla Casa Bianca venerdì, non è andato come doveva. È un peccato che sia andata così. È ora di sistemare le cose. Vorremmo che la cooperazione e la comunicazione future fossero costruttive». Ha scritto sui social facendo riferimento all'alterco avvenuto con Donalddavanti alle telecamere di tutto il mondo.